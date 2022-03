JP Morgan: niektóre rosyjskie obligacje pozwolą dobrze zarobić

Agencja przypomina, że rosyjskie aktywa zostały gwałtownie przecenione po nałożeniu bezprecedensowych sankcji na Rosję za napaść na Ukrainę. Obligacje zostały szczególnie przecenione z powodu obaw, że częściowa kontrola kapitału wprowadzona w reakcji na sankcje przez Bank Rosji spowoduje zaprzestanie spłaty długu kraju i rosyjskich spółek.

fot. Reuters/Forum

Stratedzy JP Morgan uważają jednak, że na przecenionych rosyjskich obligacjach można zarobić. W nocie z 4 marca wskazują jako swojego faworyta Łukoil. Argumentują, że rosyjski koncern naftowy prowadzi dużą działalność międzynarodową, która wypracowała 3,5 mld USD zysku w ubiegłym roku. Do tego Łukoil jest względnie mało zadłużony w walutach obcych.

Reuters przypomina, że obligacje Łukoilu były notowane w piątek po 32 centy za dolara, przy różnicy kupna/sprzedaży sięgającym ok. 10 centów, co wskazywało na bardzo niepłynny rynek. Stratedzy JP Morgan uważają, że cena obligacji Łukoilu może wrócić do 100 centów za dolara.