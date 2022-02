Analitycy JP Morgan prognozują, że największa inflacja w USA od 40 lat zmusi FOMC do podwyższenia stóp procentowych na kolejnych dziewięciu posiedzeniach, informuje amerykański Business Insider.

Analitycy największego amerykańskiego banku oczekują wzrostu stóp o 25 pkt. bazowych na każdym posiedzeniu Komitetu Operacji Otwartego Rynku (FOMC) do marca 2023 roku. Oznacza to, przy każdorazowej podwyżce o 25 pkt. bazowych, wzrost głównej stopy z obecnego poziomu do 2,25-2,50 proc.