Słabnący popyt na największy fundusz śledzący notowania bitcoina sugeruje, że powrót kursu kryptowaluty powyżej 40 tys. USD będzie trudny, prognozuje JP Morgan Chase.

Napływ pieniędzy do Grayscale Bitcoin Trust ma już szczyt za sobą, bazując na czterotygodniowej średniej ruchomej, wskazują stratedzy amerykańskiego banku. W ciągu ostatnich dwóch tygodni fundusz spadł 22 proc. W tym czasie kurs bitcoina spadł o 17 proc.

- W tym momencie impuls powodowany napływem pieniędzy inwestorów instytucjonalnych do Grayscale Bitcoin Trust nie jest dostatecznie silny, aby bitcoin przekroczył 40 tys. USD – głosi raport strategów JP Morgan.

Ostrzegli przed ryzykiem wynikającym z zamykania pozycji przez graczy stosujących strategię inwestycji w dynamicznie drożejące aktywa.

fot. Bloomberg

Na koniec 2020 roku bitcoina notowano go po prawie 29 tys. USD. 8 stycznia kurs najpopularniejszej kryptowaluty zbliżył się do 42 tys. USD, ustanawiając nowe historyczne maksimum. W ubiegłym tygodniu cena bitcoina spadała przez krótki czas poniżej 30 tys. USD. Obecnie bitcoin drożeje o 6,4 proc. do 34375,75 USD.