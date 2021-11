JP Morgan radzi postawić w przyszłym roku na alternatywne aktywa

Inwestorzy powinni rozważyć zaparkowanie pieniędzy w 2022 roku w funduszach hedgingowych i nieruchomościach, bo tradycyjne aktywa, jak akcje i obligacje, będą miały słaby okres, twierdzą stratedzy JP Morgan Chase.

Tzw. alternatywne aktywa, wśród których są również cyfrowe waluty, dług prywatny i fundusze private equity, „powinny nadal radzić sobie lepiej niż rynek w 2022 roku”, prognozują eksperci największego amerykańskiego banku. Szacują ich przyszłoroczny zwrot na 11 proc. wobec 5 proc. akcji i obligacji.

fot. Bloomberg

Stratedzy JP Morgan zastrzegają jednocześnie, że choć kryptowaluty mogą zdrożeć, to zmienność ich notowań jest zbyt wysoka aby rekomendować je jako podstawowe aktywa. Jako przykład podają bitcoina. JP Morgan uznają go za konkurencję wobec złota. Wskazują jednocześnie, że uwzględniając iż bitcoin ma czterokrotnie większą zmienność notowań od notowań kruszcu, według modelu JP Morgan wartość godziwa kryptowaluty to ok. 35 tys. Gdyby względna zmienność była mniejsza o połowę w przyszłym roku, uznali za “rozsądny” wzrost ceny docelowej do 73 tys. USD. We wtorek bitcoin notowany jest po ok. 64 tys. USD.

- Cyfrowe aktywa znajdują się w wieloletnim strukturalnym wzroście, ale obecny punkt wejście wydaje się nieatrakcyjny – uważają stratedzy JP Morgan.