JP Morgan: rynki uwzględniają w cenach ryzyko opóźnienia wyników wyborów

Kluczowe amerykańskiej rynki wydają się obecnie uwzględniać w cenach ryzyko, że wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w USA będą opóźnione lub niejednoznaczne, wskazuje JPMorgan Chase & Co.

- Wyceny ochrony przed zmiennością na rynku stóp są bardzo wysokie w porównaniu do tego samego momentu poprzedniego cyklu – napisał w najnowszym raporcie zespół strategów największego amerykańskiego banku.

Derywaty na rynku nieregulowanym jak i opcje powiązane z obligacjami skarbowymi USA pokazują wycenę zmienności sześciokrotnie powyżej normalnego poziomu. W przypadku wyborów z 2008 i 2012 roku było to dwukrotnie więcej od normalnego poziomu, a w 2016 roku, kiedy wygrał Donald Trump, trzykrotnie.

Koszt zabezpieczenia się od ekspozycji na rynku obligacji amerykańskich spółek także pokazuje, że inwestorzy płacą więcej za ochronę niż podczas poprzednich wyborów, w tym przygotowują się na zmienność cen mogącą trwać nawet poza wygaśnięciem 18 listopada popularnego wśród inwestorów kontraktu opcyjnego.

- Oczekiwanie większej zmienności na rynku kredytu wydłużyło się na grudzień – uważają stratedzy JP Morgan. – Sugeruje to, że uczestnicy rynku kredytu coraz bardziej uwzględniają w cenach prawdopodobieństwo niejasnego wyniku wyborów do wygaśnięcia kontraktu listopadowego – dodali.

Pozycje na rynkach stóp i kredytu są odbiciem podobnych oznak niepewności na rynku akcji, gdzie jedna z popularnych strategii, uwzględniająca kontrakty futures na indeks zmienności VIX, pokazuje, że inwestorzy płacą obecnie rekordową premię za zabezpieczenie przed zmiennością w czasie wyborów na początku listopada.

- Pomimo faktu, że wybory, nawet prezydenckie, nie były jednoznacznym katalizatorem zmienności w przeszłości, duża grupa klas aktywów już doświadcza historycznie wysokich wycen ryzyka na rynkach opcji – napisał Joshua Younger, szef zespołu strategów JP Morgan. – Amerykańskie stopy, kredyt i akcje uwzględniają w wycenie wysokie ryzyko opóźnionego lub niejednoznacznego rezultatu wyborów – dodał.

Rynkiem, na którym nie ma podwyższonych wycen ochrony od zmienności, jest forex. Wyceny zmienności głównych par walutowych pokazują, że dominują tam pozycje sugerujące brak obaw co do wyborów. Może to być okazja do tańszego zabezpieczenia się przed ryzykiem politycznym, wskazuje JP Morgan.