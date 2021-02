JPMorgan i Bank of America zaoferują płatny urlop w dniu szczepienia

JPMorgan i Bank of America będą oferować pracownikom płatny urlop za czas, gdy udadzą się do placówki medycznej, by zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Szczepionka przeciwko COVID-19 Andrey Rudakov

Pracownicy JPMorgan w dniu, w którym przyjmą szczepionkę przeciwko koronawirusowi, otrzymają pełne wynagrodzenie. W firmie zatrudnionych jest ok. 255 tys. osób. Pracownicy Bank of America będą mogli dwukrotnie skorzystać z dodatkowego płatnego urlopu przez maksymalnie cztery godziny. Plan pożyczkodawcy uwzględnia dwudawkowy schemat przyjmowania niektórych medykamentów, w tym tego stworzonego przez firmy Pfizer i BioNTech. BoA zatrudnia ok. 212,5 tys. osób. Podobne zachęty do szczepień stosują także inne firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Dodatkowy dzień wolny zadeklarowały m.in. Allstate i Bank of Montreal, a PayPal sfinansuje dojazdy pracowników do placówek medycznych. Zapłaci za to Uberowi 5 mln USD.