JPMorgan przeniesie aktywa o wartości 180 mld euro z Londynu do Frankfurtu

Amerykański bank inwestycyjny, podobnie jak w zeszłym roku, planuje w wyniku brexitu wytransferować aktywa o wartości ok. 180 mld euro z Londynu do Frankfurtu.

“Wraz z rozwojem naszej dotychczasowej działalności biznesowej spodziewamy się, że wielkość bilansu w tym roku może wzrosnąć podobnie jak w roku poprzednim” - stwierdził JPMorgan w oświadczeniu. Proces przenoszenia aktywów wywołany brexitem ma potrwać do końca 2021 roku.

Przyszłość Londynu jako centrum finansowego była w centrum uwagi po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Handel akcjami stopniowo odwraca się od brytyjskiej stolicy, ponieważ nadzieje na nieograniczony dostęp do rynków UE okazały się niemożliwe do spełnienia.

Inne banki, które wzmocnią pozycję Frankfurtu, to m.in. Goldman Sachs, Citigroup, Standard Chartered i UBS. W raporcie firmy konsultingowej EY oszacowano, że łączna wartość aktywów transferowanych z Wielkiej Brytanii do Niemiec to ok. 900 mld GBP. Przeniesionych zostanie także ok. 7,5 tys. pracowników.