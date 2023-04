JSW chciałaby powiązać kwestię ewentualnej dywidendy i windfall tax

"Nie udało nam się osiągnąć porozumienia z PFR w sprawie możliwości wypłaty dywidendy za 2022 rok, bo udzielone nam pożyczki były pomocą publiczną notyfikowaną w KE i nie możemy złamać warunków tej pomocy bez narażania się na sankcje. Musieliśmy więc zawnioskować do walnego o niewypłacanie dywidendy. ZWZ nie musi się jednak sugerować rekomendacją zarządu i może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. To jest jedyna ścieżka odblokowania możliwości wypłaty dywidendy. Mamy jednak nadzieję, że będzie to skorelowane z warunkami krajowego rozporządzenia dot. windfall tax. Gdy będziemy mieć uchwałę ZWZ, będziemy musieli jako zarząd się dostosować i pochylić się nad tematem spłaty pożyczek z PFR" - powiedział PAP Biznes Robert Ostrowski, wiceprezes JSW ds. ekonomicznych.

fot. Reuters/Forum

"Prowadzimy rozmowy z głównym akcjonariuszem, czyli Skarbem Państwa. Chcielibyśmy powiązać kwestię ewentualnej dywidendy i windfall tax. Na pewno najmniej oczekiwanym przez nas rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mieli płacić dywidendę, windfall tax i CIT. Bylibyśmy za pogodzeniem w jakiś sposób interesów innych akcjonariuszy z interesem Skarbu Państwa, czyli dywidenda kosztem windfall tax. To działanie rekomendujemy w rozmowach jako zarząd JSW" - dodał wiceprezes.

Zarząd JSW zaproponował w marcu, by zysk netto za 2022 rok w wysokości 7.115,8 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Przedstawiciele spółki tłumaczyli, że zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2022 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm".

Do spłaty pożyczek z PFR pozostało ok. 600 mln zł.

Jak poinformował Ostrowski, JSW musi się liczyć z dużym wypływem gotówki w związku z zobowiązaniami podatkowymi.

"W tym roku zapłacimy CIT za 2022 rok w wysokości ponad 1,3 mld zł. Potencjalnie będziemy też musieli zapłacić podatek od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. Gdyby bazować tylko na rozporządzeniu unijnym, to jesteśmy z tej daniny wyłączeni. Wiemy jednak, że rząd pracuje nad rozwiązaniem krajowym, które może być tak przygotowane, by JSW kwalifikowała się jako płatnik tego podatku. Szacujemy, że w zależności od szczegółów to może oznaczać dla nas koszt 2,5-2,7 mld zł. Nie ma definicji jak ta danina będzie liczona, czy będziemy mogli rozliczyć jakieś wydatki, czy do bazy będzie również zaliczony 2022 rok itp." - powiedział wiceprezes JSW.

Na koniec grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w grupie JSW wyniósł ok. 4,84 mld zł. Wysokość aktywów netto funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ wyniosła 4,9 mld zł.

W środę JSW podpisała z konsorcjum banków i instytucji finansowych umowę finansowania w formule SLL (Sustainability Linked Loan), czyli w powiązaniu ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, na 1,65 mld zł. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych mają wynieść 730 mln zł, na finansowanie inwestycji środowiskowych 490 mln zł, a 430 mln zł to finansowanie obrotowe. Część transz wyrażona jest w walucie USD i EUR.

Środki mają zagwarantować spółce dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji celów transformacji klimatycznej.

"Dzięki podpisanej umowie kredytu konsorcjalnego stabilizujemy finansowanie rozwoju spółki. Bez tych środków trudniej byłoby nam zabezpieczyć spokojne funkcjonowanie górnicze i realizację celów ekologicznych" - powiedział wiceprezes Ostrowski.

Finansowanie zostało przyznane JSW przez osiem polskich instytucji finansowych: PKO BP, Pekao, PZU, PZU Życie, ARP, BGK, Alior Bank i TF Silesia. Dodatkowym gwarantem jest KUKE.

"Na początku sondowaliśmy też grupę banków zagranicznych z oddziałami w Polsce w sprawie finansowania celów naszej strategii, ale na hasło +węgiel+ odzew był negatywny. Instytucje zagraniczne nadal reagują w sposób zdystansowany i musimy kontynuować edukację, wskazując, że bez węgla koksowego nie ma transformacji energetycznej" - powiedział wiceprezes JSW.

Wśród celów zapisanych w umowach kredytowych jest redukcja gazów cieplarnianych o 27 proc. do 2026 r. w porównaniu do 2018 r. i o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie co najmniej 50-proc. poziomu ujęcia metanu i 95-proc. poziomu zagospodarowania ujętego metanu do 2026 r. Jak podano, w przypadku niewykonania któregokolwiek z celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem mierzonych kluczowymi wskaźnikami efektywności w danym roku obrotowym marża kredytu będzie korygowana.

Spółka rozpoczęła już program gospodarczego wykorzystania metanu, a w planach ma budowę własnych farm fotowoltaicznych.

"Nasze cele klimatyczne dotyczą m.in. redukcji emisji metanu, jego wychwytywania i zagospodarowywania. Technologię mamy już opracowaną. Więcej czasu wymagać będą inwestycje w budowę farm fotowoltaicznych. Chcemy, by takie instalacje powstawały przy kopalniach, ale plany zagospodarowania przestrzennego są różne i w jednych miejscach będzie to łatwiejsze, a w innych będzie trudniej. Jesteśmy po wyborze doradców, którzy mają doświadczenie w obszarze OZE, by szybko i sprawnie zacząć proces budowy własnych farm PV, ale również pozyskać na rynku zaawansowane projekty w celu odkupienia. Interesują nas projekty PV, ale i biogazownie, a może też farmy wiatrowe onshore lub offshore" - powiedział wiceprezes.

"Według wstępnych analiz mamy możliwość budowy w naszych lokalizacjach instalacji PV o mocy ok. 80 MW do 2030 roku. W perspektywie 2-3 lat powinniśmy oddać pierwsze własne farmy PV do użytkowania" - dodał Robert Ostrowski.

Zgodnie ze strategią JSW dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.