JSW i PKP Cargo chcą współpracować przy technologiach wodorowych

Do komercyjnej eksploatacji taboru kolejowego zasilanego paliwem wodorowym zmierzać ma współpraca przy badaniach i inwestycjach w tym zakresie Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP Cargo. Stosowny list intencyjny przedstawiciele spółek podpisali w środę w Krakowie.

Jak poinformowała w środowym komunikacie JSW, dokument zakłada m.in. kooperację na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.



Wcześniej JSW oraz PKP Cargo uznały za możliwą realizację wspólnych przedsięwzięć, których kluczowym celem ma być wypracowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe.



Zawarte w środę podczas kongresu Impact’18 w Krakowie porozumienie zakłada m.in. „potencjalną współpracę” jego stron „z innymi partnerami w uzasadnionym zakresie”; spółki dokonają ponadto analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni Krupiński.



„JSW stawia na wodór jako paliwo przyszłości. Zgodnie ze Strategią Rozwoju JSW na lata 2018-2030 intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekty e-mobility” - powiedział, cytowany w komunikacie JSW, prezes tej spółki Daniel Ozon.



JSW wyjaśniła, że wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego czy zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania, np. dla szpitali, szkół czy urzędów.



„Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP Cargo” - wskazał Ozon.



„Podpisany list intencyjny świadczy o dużej wadze, jaką przywiązuje zarząd PKP Cargo do optymalizacji procesów i stawiania na innowacyjne rozwiązania w naszej strategii rozwoju. Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów” - ocenił cytowany przez JSW prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.



Przypomniał, że spółka jest największym przewoźnikiem towarowych w Polsce i jednym z największych w Europie; w ub. roku osiągnęła 4,74 mld zł przychodu i przewiozła ponad 119 mln ton towarów.



„Chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei. Współpraca z JSW to kolejny krok, by stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju” - uznał Warsewicz.



Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu oraz węglopochodnych w UE pod względem wielkości produkcji.



W grudniu ub. roku JSW podpisała już list intencyjny ze spółkami JSW Innowacje, Solaris Bus & Coach i Aurora Tech ws. zbadania możliwości wykorzystania wodoru (z gazu koksowniczego) do rozwoju czystych technologii wodorowych - w tym także pod kątem ekologicznego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która wyrażała zainteresowanie tym przedsięwzięciem.