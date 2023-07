Jupiter AM: rentowność obligacji 10-letnich USA może spaść o 150 pkt. bazowych

Jupiter Asset Management uważa, że wymuszone przez recesję cięcie stóp procentowych przez Fed może spowodować, że rentowność obligacji 10-letnich USA będzie nawet o 150 pkt. bazowych niższa niż teraz jeszcze przed końcem 2024 roku, informuje Bloomberg.

Matthew Morgan, szef rynku obligacji w Jupiter uważa, że najbardziej agresywna seria podwyżek stóp procentowych od lat 80. XX wieku odbije się negatywnie na tempie wzrostu gospodarczego USA. To zmusi bank centralny od zmiany polityki monetarnej.

fot. ARC

- Kiedy recesja stanie się dotkliwa będziemy widzieli spadek o 100, 150 punktów bazowych rentowności obligacji z „długiego” końca [krzywej rentowności – red. pb.pl] – powiedział Morgan. – To może być całkiem gwałtowne, szczególnie jeśli tempo wzrostu będzie spadać wraz z inflacją – dodał.

Bloomberg zwraca uwagę, że rynek pieniężny uwzględnia w cenach obniżki stóp przez Fed nawet o 125 pkt. bazowych w 2024 roku.

Rosnące przekonanie, że kampania podwyżek stóp zbliża się do końca spowodowała, że rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA zmniejszyła się o ok. 50 pkt. bazowych od szczytu w październiku do ok. 3,84 proc. Obniżka o 150 pkt. bazowych oznaczałaby spadek rentowności „dziesięciolatek” do ok. 2,34 proc. Ostatni raz była tak niska na początku 2022 roku, przypomina Bloomberg.