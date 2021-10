Goto Energy to kolejny brytyjski dostawca energii, który nie utrzymał się na rynku z powodu rekordowych cen gazu ziemnego, donosi The Guardian.

Goto Energy miał 22 tys. klientów, którzy muszą liczyć się z podwyższeniem rachunków po przejściu do nowego dostawcy wskazanego przez regulatora.

Od stycznia cena hurtowa gazu ziemnego wzrosła o 250 proc. W ubiegłym tygodniu tylko w ciągu 24 godzin upadli trzej brytyjscy dostawcy energii, zmuszając do poszukania nowych ok. 250 tys. gospodarstw domowych. Goto Energy to już szesnasty brytyjski dostawca energii, który został pokonany przez ceny gazu. Jeszcze niedawno szacowano, że takich firm będzie trzynaście do końca roku.