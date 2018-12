Kaczmarski Group – inspirująca mieszkanka pomysłów

Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso, Rzetelna Firma, NFG i ChronPESEL.pl, a ostatnio także Mikroflor — firma zajmująca się nawozami ekologicznymi. Sprawdzamy, jak te z pozoru różne spółki i marki funkcjonują oraz wzajemnie się uzupełniają pod wspólnym parasolem Kaczmarski Group.

Do niedawna Kaczmarski Group najbardziej kojarzona była z zarządzaniem należnościami. Flagowe marki to: Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso oraz Rzetelna Firma. Przejmując rodzinny interes Martin Kaczmarski nie poprzestał jednak na tym, co ugruntowane i stabilne. Owszem, nadal rozwija biznes w kierunku wytyczonym przez rodziców, jednak młodego biznesmena z duszą fightera coraz bardziej pociągają nowe obszary działalności, w których dostrzega ogromny potencjał. Zatem innowacyjne projekty w grupie z ostatnich lat to start-up fintechowy NFG, oferujący eFaktoring, jak i platforma ChronPESEL.pl, chroniąca konsumentów przed finansowymi konsekwencjami kradzieży danych osobowych. Ciekawostką jest również Mikroflor — spółka skoncentrowana na branży rolniczej, zajmująca się nawozami ekologicznymi. Na terenie całego kraju można już kupić pierwszy, ekologiczny i nowatorski w skali światowej produkt — nawóz wapienny z zawartością mikroorganizmów — Mikrocal.

— Ciągle jestem głodny nowych pomysłów i otwarty na nowe branże. Wiem, skąd wyszedłem, jakie są moje korzenie. Jednak próbuję także nowych wyzwań. Fintechowy start-up NFG wyrósł z potrzeby wspierania najmniejszych przedsiębiorstw. Mikroflor z kolei wpisuje się w naszą politykę zrównoważonego rozwoju. Chciałem, aby oprócz użytecznych narzędzi finansowych w naszym portfolio znalazły się również produkty i usługi dla agrobiznesu — mówi Martin Kaczmarski, prezes Zarządu Kaczmarski Group.

Obecnie to coś więcej niż grupa firm ze ściśle określonymi obszarami działalności. To bardziej fundusz inwestycyjny rodziny Kaczmarskich, z ponad 26-letnią tradycją na rynku, który stawia na innowacyjność.

Początki

Jednak nie ma innowacji bez tradycji. Kiedy zaczynali, w 1992 r., windykacja w Polsce praktycznie nie istniała. W ciągu tych lat firma Kaczmarski Inkasso stworzyła ją niemal od zera. Zdobyła mocną pozycję w windykacji na zlecenie na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także stała się jedną z czołowych firm obsługujących banki, firmy pożyczkowe, operatorów telefonicznych i towarzystwa ubezpieczeniowe. Ćwierć wieku znacząco zmieniło polską gospodarkę. Zmieniły się realia rynkowe, firmy ewoluowały, aczkolwiek główny cel prowadzonej przez rodzinę działalności w dalszym ciągu jest ten sam — wspieranie przedsiębiorców w odzyskaniu ich własnych pieniędzy.

Stabilizacja

Chwilę później powstał Krajowy Rejestr Długów. Cel istnienia najstarszego i największego w Polsce biura informacji gospodarczej, które w sierpniu tego roku obchodziło swoje 15-lecie, jest ten sam od początku działalności — zasilać przedsiębiorców w informacje, dzięki którym będą mogli sprawniej, szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej podejmować decyzje biznesowe. KRD pełni dwie funkcje: prewencyjną i windykacyjną. W ciągu całej swojej działalności biuro odzyskało dla klientów blisko 70 mld zł od dłużników, pobranych zostało 185,8 mln raportów, łączna wartość wszystkich zobowiązań wpisanych do KRD wynosi już 55 mld zł — a te liczby ciągle rosną. W 2008 r. powstała Rzetelna Firma, czyli program dla przedsiębiorców, którzy chcą pokazać, że rzetelność i uczciwość w biznesie są dla nich ważne nie mniej niż osiągane zyski. Jego uczestnicy otrzymują Certyfikat Rzetelności, jedyny dokument w Polsce potwierdzający, że posiadająca go firma nie znajduje się w gronie dłużników notowanych w KRD. Nie tylko buduje on pozytywny wizerunek firmy i pozwala się wyróżnić, lecz także jest pewnego rodzaju filtrem, który może służyć potencjalnym kontrahentom do szybkiej weryfikacji jego posiadacza. W programie uczestniczy już 50 tys. przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Innowacje

W 2016 r. spółka NFG SA udostępniła eFaktoring, czyli pierwszy w Polsce internetowy faktoring skierowany do mikrofirm. Do produktu szybko przekonali się przedsiębiorcy przede wszystkim z branż transportowej, budowlanej i usługowej. Atrakcyjna cena, łatwość i szybkość pozyskania pieniędzy oraz załatwianie formalności onlinesprawiły, że w kwietniu tego roku pękła bariera 100 mln zł pod względem wartości faktur sfinansowanych przez NFG. Dziś miesięczne przychody NFG to ok. 1 mln zł, a z jej usług skorzystało już ok. 3 tys. klientów. Od początku pojawienia się usługi na rynku sfinansowano 38 tys. faktur na łączną kwotę 210 mln zł. jednak nie tylko przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie Kaczmarski Group. W połowie czerwca ruszyła nowa odsłona platformy internetowej ChronPESEL.pl dla konsumentów, która zapewnia ochronę przed konsekwencjami kradzieży danych osobowych, takimi jak wyłudzenie kredytu lub pożyczki. Posiadacze konta w ChronPESEL.pl uzyskują realne wsparcie: asystę oraz pomoc prawną (w zależności od pakietu). To unikalne rozwiązanie na rynku.

— Od momentu objęcia sterów w Kaczmarski Group postawiłem sobie za cel maksymalne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez nasze firmy w ciągu tych wszystkich lat. Tak powstały między innymi NFG SA i ChronPESEL.pl. Już teraz mogę powiedzieć, że nie jest to nasze ostatnie słowo. Mamy wielkie chęci, aby iść do przodu oraz odkrywać nowe obszary — deklaruje Martin Kaczmarski.

