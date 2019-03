Kaczyński: dzisiaj w Unii Europejskiej nie ma równości

Dzisiaj w Unii Europejskiej niestety nie ma równości; trzeba o nią bardzo twardo zabiegać, bo jest ona zawarta w traktatach i samej idei Unii Europejskiej, ale w praktyce często jest podważana - powiedział w sobotę w Wieluniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślał, że w Parlamencie Europejskim należy zabiegać o "różne sprawy, które często blokują rozwój gospodarczy" w taki sposób, żeby "znosić te przeszkody".



"To są dwa rodzaje trudności - jedne z nich dotyczą Unii jako całości, ale są też i takie, które dotyczą szczególnie naszej części Europy, albo w ogóle konkretnie Polski" - wskazywał, podając jako przykład "sprawy energetyki". "I stąd właśnie ta potrzeba, i stąd można przejść do drugiej sprawy, o którą musimy bardzo zabiegać. To jest kwestia równości. Dzisiaj w Unii Europejskiej tej równości niestety nie ma. Jest ta sfera A i sfera B" - powiedział lider PiS.



"Nie tak dawno (szef Komisji Europejskiej) pan Juncker powiedział: +no cóż, we Francji jest nadmierny deficyt, ale Francja to Francja, więc nic nie można im zrobić+. My nie możemy przyjmować tego sposobu myślenia i tego sposobu działania" - mówił prezes PiS.



"Jeśli oni mogą, to my też możemy. Powtarzam: trzeba twardo, bardzo twardo zabiegać o tę równość" - podkreślił Kaczyński. Dodał, że równość jest zawarta w "traktatach i samej idei Unii Europejskiej". "Ale ona niestety jest bardzo często w praktyce podważana, i to także na takim poziomie życia codziennego" - wskazał Kaczyński.