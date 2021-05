Kaczyński: żaden program społeczny nie będzie realny bez mocnej gospodarki

Polski Ład jest merytoryczny w wymiarze gospodarczym i społecznym, który jest szczególnie ważny, ale wiemy, że żaden program społeczny nie będzie realny, jeżeli nie będzie stała mocno gospodarka; i tę gospodarkę chcemy bardzo mocno rozwijać - zapowiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Pytany w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, w jakim stopniu tworzenie projektu tworzenia Polskiego Ładu powstawało tak, aby nie zgubić celu politycznego, jakim jest otwarcie drogi do trzeciej kadencji i sprawowania rządów, wiceprezes PiS przyznał, że "taki cel polityczny zawsze istnieje".

"Ale każda odpowiedzialna władza musi się przede wszystkim zajmować kwestiami merytorycznymi, bo ten plan jest jak najbardziej merytoryczny i w swoim wymiarze gospodarczym i w sferze społecznej, który jest szczególnie ważny, i który zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Ale wiemy też, że żaden program społeczny nie będzie realny, jeżeli za nim nie będzie stała mocno gospodarka. I tą gospodarkę chcemy bardzo mocno rozwijać" - podkreślił.

Wicepremier dodał, że właśnie stąd "te plany zrównania się z przeciętną Unii Europejskiej (pod względem dochodu na mieszkańca i siły nabywczej - PAP)". "Bo to przecież nic innego, jak szybki rozwój, szybszy niż w innych krajach rozwój gospodarczy, może do tego doprowadzić".

"A czy to będziesz szkodziło naszym planom wyborczym? Wydaje mi się że nie. No ale to dopiero zobaczymy. Nawet gdyby się okazało, że jednak to nie przekonuje społeczeństwa, ale się udaje w sensie merytorycznym, to i tak warto" - powiedział.

Jarosław Kaczyński, fot. Bloomberg

Na uwagę, że "opozycja i media jej sprzyjające zgrzytają zębami z niezadowolenia, że PiS, Zjednoczona Prawica utorowała sobie Polskim Ładem drogę do pewnego zwycięstwa w 2023 roku to ich przeraża", Kaczyński odparł: "Panie redaktorze, nie ma w polityce pewnych zwycięstw. Myśmy już znali takich, i stosunkowo niedawno, i dawniej jeszcze, którzy byli pewni zwycięstwa".

Jak dodał, "ja nie zapomnę takiej rozmowy w windzie ze znanym politykiem lewicy, z tego starszego pokolenia, który przed tymi wyborami AWS-owskimi w 1997 roku mówił mi - w takiej spokojnej rozmowie, to nie była żadna agresja - że +najpierw musimy wygrać+, on nawet sformułował to tak dość bezpośrednio, i w taki między mężczyznami można powiedzieć, (...) +a dopiero później będziemy się przekształcać, bo wtedy był ten plan przekształcenia SLD w partię taką rzeczywiście socjaldemokratyczną, oderwania się od tego bagażu PZPR-owskiego".

"Krótko mówiąc, oni byli przekonani, że wygrają, no i przegrali. Krótko mówiąc, to tak jest często w polityce" - stwierdził.

"My tego błędu chcemy uniknąć. Zawsze wiem, że można z kimś przegrać, zawsze wiem że trzeba się starać, trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, no i trzeba naprawiać błędy. Trzeba rozmawiać także z tymi, którzy się w pewnym momencie zniechęcili do nas, a także tymi, którzy od dawna byli niechętni, a może teraz spojrzą zupełnie inaczej" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Odrzucanie europejskiego nowego ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty; to plan w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę - powiedział szef PiS.

Kaczyński pytany w Programie I Polskiego Radia i Polskim Radiu 24, czy Polska w kontekście transformacji energetycznej będzie "sojusznikiem, czy niewolnikiem" europejskiego Zielonego Ładu zaznaczył, że pozycja Polski w UE w znacznym stopniu zależy od nas samych, od postawy elit politycznych i tego, kto jest u władzy.

Jeżeli ktoś ma gen niewolnictwa w sobie, niestety w polskiej polityce tacy są, to zawsze będzie niewolnikiem nie tylko Zielonego Ładu, co w szczególności innego państwa. Bo najpierw była opcja w jedną stronę, potem w drugą" - powiedział Kaczyński.

"My zawsze taką postawę krytykowaliśmy, odrzucaliśmy ją radykalnie, my niczyim niewolnikiem nie będziemy. Natomiast musimy przyjmować pewne realia i dzisiaj ta tendencja do tego, co można określić jako budowa nowego ładu jest taka, że odrzucanie jej oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju różne kłopoty" - dodał.

Ocenił, że to przedsięwzięcie trudne i zawierające różne ryzyka. "Ale też ta druga strona, uczestniczenie w tym projekcie (...) popchnięcia Europy do przodu, a w szczególności takich państw jak Polska, to ten plan jest czymś, w czym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę" - ocenił.