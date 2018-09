Kalendarium na środę, 12 września

GPW

LOTOS - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

PZU - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

AMBRA - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

ARTIFEX – Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

AUTOPARTN - Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

ESOTIQ - Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MEDIACAP - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

NOVITA - Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

NTTSYSTEM - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

PHN - Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PROJPRZEM - Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.

DANE MAKRO

11:00 Strefa Euro - Produkcja przemysłowa

13:00 USA - Wnioski o kredyt hipoteczny

14:30 USA - Inflacja producencka

15:40 USA - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów paliw

18:45 USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

20:00 USA - Beżowa Księga