Kalendarium na wtorek, 26 czerwca

GPW

KGHM - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

PGE - ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

PKNORLEN - ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

ACTION - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

BALTONA - ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

BIOMEDLUB - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

BSCDRUK - Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

COMPERIA - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2017.

CUBEITG - ZWZA

DOMDEV - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.

FASTFIN - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

INVISTA - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

KETY - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23,94 zł na akcję.

MAXCOM - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

MEDIACAP - ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.

MEDICALG - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

NETIA - Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.373 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

OAT - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

OPENFIN - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

OTMUCHOW - Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

PAMAPOL - ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

PBG - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

PROCHNIK - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

RAFAKO - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

RAFAMET - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

RAINBOW - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

SEKO - Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

SNIEZKA - Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

STALPROD - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

TESGAS - ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

TOYA - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

TRAKCJA - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

VIGOSYS - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

VINDEXUS - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

DANE MAKRO

15:00 USA - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller

16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

16:00 USA - Indeks Fed z Richmond

22:40 USA - Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API