Pandemia koronawirusa przerwała trwający od połowy XIX w. trend corocznego wzrostu liczby ludności najbardziej zaludnionego stanu USA.

Pandemia koronawirusa spowodowała zmniejszenie liczby ludności w Kalifornii o ponad 182 tys. Jest to w tym stanie pierwsze w historii zahamowanie rocznego wzrostu populacji, obserwowanego od 1850 r., kiedy gorączka złota przyciągała na Zachód tłumy.

W 2020 r. Kalifornię, która wciąż jest najbardziej zaludnionym amerykańskim stanem, zamieszkiwało 39 557 tys. osób. Liczba ludności była tam wyższa niż łącznie w 21 innych stanach i Dystrykcie Kolumbii. Na drugim miejscu plasował się Teksas — 28 701 tys., a na trzecim stan Nowy Jork z 19 542 tys.

Koronawirus zabił w Kalifornii w ubiegłym roku 51 tys. osób, co stanowi 19-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednią trzyletnią średnią. Najbardziej dotknięte zostały były największe miasta, w tym Los Angeles, gdzie zgonów było o 27 proc. więcej — Miasto Aniołów straciło 52 tys. osób

Zdaniem cytowanego przez stację CBC Erika McGhee'go z Instytutu Polityki Publicznej w Kalifornii (PPIC) spadek populacji stanu jest „w dużej mierze funkcją pandemii”. Gdy wszystko wróci do normy, w tym roku zapewne powróci tendencja do powolnego wzrostu. Pozostaną jednak podstawowe problemy, w tym niedobór mieszkań, który doprowadził ceny do rekordowego poziomu.

Z analizy PPIC ostatnich danych spisu powszechnego wynika, że następuje ucieczka z drogich miast nadmorskich do ośrodków, gdzie życie jest tańsze. W 2020 r. najbardziej zaludnione miasta Kalifornii — Los Angeles, San Diego, San Jose i San Francisco — straciły 88 tys. osób, natomiast duże miasta w głębi kontynentu — Sacramento, Fresno i Bakersfield — zwiększyły populację.