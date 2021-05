Inflacja w Kanadzie wzrosła w kwietniu o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że będzie to 0,2 proc. Bardziej dynamiczny niż szacowano okazał się także wzrost rocznego wskaźnika.

W kwietniu inflacja w Kanadzie wzrosła rok do roku z 2,2 do 3,4 proc. Odczyt ten okazał się wyższy niż oczekiwane przez rynek 3,2 proc. Inflacja bazowa (z wyłączeniem zmian cen energii i żywności) wzrosła rok do roku z 1,4 do 2,3 proc.