Kanada nie przestanie wspierać obywateli

Kanadyjski rząd przedłużył do 5 czerwca wypłaty z tytułu programów pomocowych, które wspierają obywateli w walce z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa.

Według rządowych danych, do tej pory wypłacono ponad 66,17 mld CAD (52,4 mld USD) z tytułu dopłat do wynagrodzeń i 1,60 mld CAD (1,27 mld USD) dopłat do czynszów.

– To nie jest czas na wycofanie się ze wsparcia dla pracowników oraz właścicieli firm - powiedział premier Justin Trudeau.

Rząd poinformował, że środki z obecnych programów pomocowych będą wypłacane minimum do 5 czerwca.