Kanada oferuje pomoc w eksporcie ukraińskiego zboża

Kanada jest gotowa pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża i wysłać statki do europejskich portów – poinformowała w sobotę minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly po spotkaniu krajów G7.

Joly powiedziała, że Kanada jest gotowa wysłać statki do europejskich portów, by przewieźć ukraińskie zboże tam, gdzie jest potrzebne. „Musimy zapewnić, by zboże zostało dowiezione. W przeciwnym razie milionom ludzi będzie grozić głód” - powiedziała Joly po zakończeniu spotkania w Weissenhaus w Niemczech, cytowana w kanadyjskich mediach.