Kanada zbada możliwości bezpośredniego eksportu LNG do Europy

Podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem premier Kandy powiedział, że jego kraj „zrobi co będzie możliwe”, aby zwiększyć globalną podaż energii przez dodanie nowych mocy w krótkim czasie. Trudeau zaznaczył, że Kanada zbada także sens bezpośredniego eksportu LNG do Europy podkreślając, że rozmowy między przedstawicielami kanadyjskiego i niemieckiego biznesu już trwają.

Kanada miała wątpliwości co do budowy nowych terminali LNG na atlantyckim wybrzeżu. Wskazywano, że w związku z odchodzeniem od paliw kopalnych okres działania takich instalacji byłby ograniczony. Do tego dochodzi koszt budowy gazociągów biegnących na wschodnie wybrzeże z prowincji Alberta na zachodzie kraju, skąd pochodziłby gaz. Kanadyjski minister zasobów naturalnych mówił tuż przed wizytą kanclerza Niemiec, że bardziej przyszłościowym projektem byłoby uruchomienie eksportu wodoru niż gazu ziemnego.