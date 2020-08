Kandydaci do tytułu powinni się pospieszyć ze składaniem zgłoszeń

Już tylko 30 dni pozostało przedsiębiorcom pragnącym zdobyć tytuł w 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku, którego celem jest wyłonienie najlepszych liderów polskich firm.

Mogą w nim wziąć udział twórcy i współtwórcy przedsiębiorstw, jak również ich sukcesorzy, którzy dzięki swoim produktom, usługom lub zastosowanym rozwiązaniom zapewniają firmom czołową pozycję w Polsce i skutecznie podbijają rynki zagraniczne. EY Przedsiębiorca Roku to konkurs, którego zwycięzca zyskuje certyfikat potwierdzający najwyższe standardy działania jego firmy, a także możliwość reprezentowania Polski w światowym finale EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo. Polska edycja konkursu jest bowiem częścią międzynarodowegoprogramu, realizowanego w 60 krajach. Kryteria oceny uczestników są jednakowe niezależnie od kraju, dlatego zakwalifikowanie się do światowego finału jest tak cennym świadectwem najwyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem. Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska i Regionem CESA, podkreśla, że od czasu poprzedniej edycji konkursu warunki prowadzenia biznesu uległy diametralnej zmianie i że największym wyzwaniem jest przewidzenie kierunku dalszych zmian.