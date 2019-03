Kantar Public: w marcu poprawiły się nastroje konsumentów

Wskaźnik klimatu konsumenckiego TNS Consumer Index wzrósł w ciągu miesiąca o 5,7 pkt. i w marcu br. wyniósł 6,0 pkt. - informuje w czwartkowym komunikacie Kantar Public.

"TNS Consumer Index, po wyraźnym spadku w grudniu zeszłego roku i utrzymującej się przez kolejne dwa miesiące niskiej wartości, w marcu odnotowuje zdecydowany wzrost - w porównaniu do lutego, wskaźnik ten jest wyższy o 5,7 pkt." - napisano w komunikacie.



Wyjaśniono, że wynik TNS Consumer Index wynika z poprawy wskaźnika oceny sytuacji ekonomicznej kraju oraz wzrostu wskaźnika oceny finansowej gospodarstw domowych.



Z badania wynika, że nastroje poprawiły się we wszystkich grupach wiekowych, jednak najlepsze można zaobserwować wśród osób do 25 lat (9,6 pkt.), a także w grupie 40-49 lat (8,7 pkt.). Największym optymizmem wykazują się studenci (8,0 pkt.) oraz bezrobotni (8,5 pkt.). Oceny uzależnione są też od wykształcenia i dochodów gospodarstwa domowego. Wśród osób z wykształceniem średnim wskaźnik wyniósł 8,7 pkt., a z wyższym - 8,6 pkt. W gospodarstwach o dochodach między 2,5-4 tys. zł miesięcznie index wyniósł 10,9 pkt., a powyżej 4 tys. zł - 11,6 pkt.



"W marcu wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju jest dodatni i wynosi 4,0 pkt. W porównaniu do lutego wartość wskaźnika wzrosła o 4,3 pkt. Do wzrostu wskaźnika przyczyniła się lepsza niż przed miesiącem ocena zmiany sytuacji ekonomicznej kraju (o 5 pkt.), poprawa rocznej prognozy zmiany sytuacji ekonomicznej (o 3 pkt.), a także wyższa ocena obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (o 5 pkt.)." - wytłumaczono.



"W marcu wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw wynosi 8 pkt. W porównaniu do lutego jego wartość wzrosła o 7,1 pkt. W tym miesiącu polepszyła się zarówno ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych (o 7 pkt.), jak i poczucie, że w kolejnym roku sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych będzie lepsza niż obecnie (o 8 pkt.)" - dodano.



TNS Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.