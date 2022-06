Kantar: w czerwcu nastroje konsumenckie gorsze niż w maju

Wynik Kantar Consumer Index w czerwcu to rezultat spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju o 1,8 pkt., który obecnie wynosi minus 40,1 pkt. oraz spadku oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o 4,1 pkt., osiągając wartość minus 33,7 pkt.

Kantar Public przekazał ponadto, że iż wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł o 3 pkt. względem maja i wyniósł w czerwcu minus 36,9 pkt.

Jak poinformowano w poniedziałkowym raporcie - w porównaniu do maja - ocena obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego nie zmieniła się, a wskaźnik oceny zmian sytuacji finansowej zmniejszył się o 3 pkt. proc. Współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego zmalał o 5 pkt. proc.

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 czerwca br. na próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.