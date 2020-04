Kantar: wraz z postępem epidemii nastroje konsumenckie wyraźnie się pogarszają

Wraz z postępem epidemii nastroje konsumenckie wyraźnie się pogarszają, jednak w ostatnich dniach można zauważyć niewielką ich poprawę, informuje Kantar powołując się na Indeks Dziennego Pomiaru Nastrojów.

"Z naszych analiz wynika, że nastroje konsumenckie wraz z postępem pandemii wyraźnie pogarszają się, jednak w ostatnich dniach można zauważyć niewielką poprawę nastrojów, zarówno jeśli chodzi o ocenę obecnej sytuacji, jak i to co może się wydarzyć w ciągu najbliższych miesięcy" - informuje Kuba Antoszewski z Kantara.



Zgodnie z badaniem z ostatniej środy Indeks Dziennego Pomiaru Nastrojów wyniósł minus 21 pkt, tyle samo co dzień wcześniej, wobec minus 29 pkt w poniedziałek.



Odnosząc się do sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnim miesiącu 5 proc. zauważyło poprawę, a 27 proc. pogorszenie. W przypadku najbliższego miesiąca 39 proc. uważa, że sytuacja raczej się pogorszy bądź zdecydowanie się pogorszy, a 6 proc. oczekuje poprawy. Z kolei 55 proc. ankietowanych jest zdania, że sytuacja gospodarstw domowych nie zmieni się w najbliższym miesiącu.



Jednocześnie 26 proc. pytanych poinformowało, że zrezygnowało z jakiegoś zakupu w ostatnich dniach, 72 proc. nie zrezygnowało, a 2 proc. nie wiedziało, jak odpowiedzieć. W przypadku planów zakupowych na najbliższe tygodnie 53 proc. odpowiedziało, że będzie wydawało mniej niż obecnie, a 43 proc. tyle samo. Natomiast 4 proc. uważa, że będzie wydawać więcej.



Odnosząc się do materialnych warunków życia ludności w Polsce 84 proc. spodziewa się ich pogorszenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 5 proc. poprawy, 11 proc. uważa, że będą one takie same jak obecnie.



Antoszewski wyjaśnił, że od początku pandemii Kantar rozpoczął stałe badanie nastrojów konsumenckich w trybie dziennym. Obejmuje badanie telefoniczne 100 reprezentatywnie dobranych osób, co pozwala sprawdzić dynamikę zmian nastrojów. Czwartkowe podsumowanie obejmuje wszystkie dotychczasowe pomiary oraz wyniki pomiaru z środy, łącznie na podstawie 1600 wywiadów.



Jak wynika z komunikatu, zagregowany Indeks Dziennego Pomiaru Nastrojów uzyskuje się jako syntetyczną miarę, której podstawę stanowi agregacja sald diagnoz oraz prognoz zawartych w pięciu pytaniach. Wskaźnik wyrażany jest na symetrycznej skali od -100 do 100. Zero oznacza równowagę między odpowiedziami negatywnymi i pozytywnymi.



Badanie przeprowadzane jest techniką wywiadów telefonicznych. Realizowane jest codziennie (od poniedziałku do piątku) na losowo-kwotowej próbie przygotowanej na podstawie struktury demograficznej GUS (stałe kwoty na: województwa, wielkość miejscowości – 4 przedziały, wiek – 5 przedziałów, wykształcenie – 3 przedziały, płeć). Dzienna próba badawcza wynosi 100 osób.