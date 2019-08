KAS: przywożenie żywności pochodzenia zwierzęcego spoza UE jest zabronione

W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym i ryzykiem wprowadzenia do Unii Europejskiej chorób zakaźnych zwierząt, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przypomina, że przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich tj. spoza UE jest zabroniony.

Procedury przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego, nawet na własny użytek, nie dotyczą ruchu podróżnych pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz produktów przywożonych z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii - zaznaczyła rzeczniczka Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.



Nie można przywozić do UE m.in. wyrobów mięsnych i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych takich jak np. makarony, pieczywo cukiernicze, warzywa (jeśli zawierają mięso lub mleko). Nawet jeśli podróżny wiezie niewielkie ilości zabronionych produktów, powinien je wrzucić do specjalnych pojemników ustawionych na lotnisku.



Podróżny może przywieźć żywność pochodzenia zwierzęcego spoza UE, jeżeli jest to pokarm dla niemowląt i specjalne środki spożywcze wymagane ze względów medycznych w ilości do 2 kg łącznej wagi, o ile produkty te spełniają określone wymagania.



Dozwolony jest też przywóz produktów rybołówstwa (w tym świeżych ryb, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi, ale pod warunkiem, że ryby świeże są wypatroszone oraz waga produktów rybołówstwa na osobę nie przekracza 20 kg. Można także wwieźć miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, gdy ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę - wyliczyła rzeczniczka KAS.



W przypadku Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii obowiązują inne ograniczenia przywozu do UE produktów pochodzenia zwierzęcego lub ich całkowity brak.



Jak przypomina KAS, na lotniskach znajdują się plakaty i ulotki o zakazie wwozu spoza Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek.