KAS wykryła ładunek 5,2 tys. ton odpadów w gdyńskim porcie

Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała nielegalną przesyłkę ok. 5,2 tys. ton odpadów znajdujących się w 214 kontenerach, które trafiły do morskiego portu w Gdyni z Turcji - poinformowała w środę PAP rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek.

"Kontrola 214 kontenerów z udziałem inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryła ok. 5,2 tysięcy ton odpadów w postaci gleby, ziemi i kamieni. Według deklaracji przewozowych w kontenerach miały znajdować się nasiona roślin" - poinformowała Wielanek.



Zaznaczyła, że ładunek znalazł się na terenie UE z naruszeniem przepisów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Przywóz tego typu odpadów wymaga wcześniejszego zgłoszenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.



"Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni złożył zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o nielegalnym przemieszczaniu odpadów. Do czasu zakończenia postępowania, odpady pozostaną pod dozorem celnym. Czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi również Prokuratura Rejonowa w Gdyni" - dodała rzeczniczka KAS.