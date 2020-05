Dane z rynku pracy są złe, ale w rzeczywistości jest znacznie gorzej, ostrzega Neel Kashkari, szef oddziału Banku Rezerw Federalnych (Fed) z Minneapolis.

Przedstawiciel amerykańskich władz monetarnych podkreśla, że należy zachować czujność i nie otwierać gospodarki zbyt szybko, gdyż koszt „falstartu” może okazać się ogromny.

Wypowiedź Kashkariego miała miejsce przed publikacją rządowych danych o poziomie bezrobocia w kwietniu i zmian na rynku zatrudnienia. W jego opinii stopa bezrobocia mogła wzrosnąć do 17 proc. (faktycznie było to 14,7 proc., ale i tak najwięcej od drugiej wojny światowej – red.).

To bardzo brutalna liczba, ale bez wątpienia prawdziwa liczba może sięgać nawet 24 proc. – powiedział oficjel Fed.

Kashkari nadal jednak pozostaje optymistą i uważa, że USA mogą uniknąć scenariusza wielkiego kryzysu

Rezerwa Federalna działa agresywnie, nadal będziemy działać agresywnie – podkreślił Kashkari. Bilans banku centralnego wzrósł do rekordowego poziomu 6,7 bln USD, wprowadzając niespotykaną dotąd liczbę bodźców, które pomagają ograniczyć szkody wynikające z zamykania firm i przejęcia działalności gospodarczej na rynkach finansowych

Kashkari uważa przy tym, że odbicie gospodarcze będzie „stopniowe”, dopóki szczepionka lub skuteczna terapia nie pozwolą krajowi w pełni wrócić do pracy. A to może trochę potrwać. W jego opinii, trudno oczekiwać, by powrót do zdrowi, normalności przybrał formę litery V.