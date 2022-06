Katar chce długoterminowych kontraktów na dostawy LNG do Europy

Władze Kataru usztywniły stanowisko w sprawie zawierania przez kraje Unii Europejskiej 20-letnich kontraktów na dostawy LNG, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Stanowisko Kataru miało umocnić niedawne zawarcie 20-letniego kontraktu na dostawy LNG z USA do Niemiec. Europejskie państwa nie chcą tak długich umów z Katarem, tłumacząc, że nie oferuje on tak dużej elastyczności jak eksporterzy z USA, godzący się m.in. na przekierowanie, czy nawet anulowanie dostaw za względnie niewielką opłatą. Takie możliwości mogą okazać się przydatne w przyszłości, kiedy popyt na gaz może okazać się wyraźnie niższy niż obecnie. Według źródeł Bloomberga, spór spowodował zatrzymanie od marca negocjacji w sprawie długości kontraktów na dostawy LNG z Kataru. Agencja zwraca uwagę, że brak porozumienia zagraża zdolności Europy do zmniejszenia zależności od dostaw gazu z Rosji zwłaszcza, że jest niewielu innych dostawców LNG, mogących znacząco zwiększyć jego eksport w najbliższych latach.