Katar podpisał ze stoczniami umowę wartości ponad 19 mld USD

Katar zawarł umowę ze stoczniami z Korei Południowej, zapewniając sobie możliwość budowy w nich ponad 100 statków do przewozu LNG.

Katar podpisał umowę wartości 70 mld riali (19,1 mld USD) ze stoczniami Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Hyundai Heavy Industries Co. oraz Samsung Heavy Industries Co., wynika z komunikatu opublikowanego przez państwowy Qatar Petroleum. Trzy południowokoreańskie stocznie mają zarezerwować do 2027 roku dla Kataru „znaczą część” swojego potencjału budowy tankowców LNG. Przewiduje się powstanie ponad 100 statków mogących przewozić skroplony gaz ziemny. Wartość rynkowa Daewoo Shipbuilding i Samsung Heavy rosła we wtorek na giełdzie w Seulu nawet ponad 15 proc.