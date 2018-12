Katowice gotowe na szczyt klimatyczny

Miasto jest gotowe na przyjęcie tysięcy gości z całego świata – zapewniają jego władze.

"Jesteśmy gotowi nie tylko pod względem konferencyjnym, ale również przygotowania różnych aktywności dla mieszkańców. Włączyła się w to Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, inne miasta. Jesteśmy gotowi, by powitać gości z całego świata" – powiedział w sobotę PAP prezydent Katowic Marcin Krupa.



Zespół prasowy śląskiej policji poinformował w sobotę, że pirotechnicy wraz z psami przeszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych skontrolowali teren i obiekty w Strefie Kultury w Katowicach, gdzie w niedzielę rozpocznie się szczyt klimatyczny, i przekazali je organizatorom. Strefa Kultury jest już niedostępna dla mieszkańców poza Muzeum Śląskim i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.



"Mamy wiele ważnych spraw do omówienia. Liczę na dobre spotkanie" – powiedział w sobotę PAP John z Kamerunu, który podczas szczytu będzie się zajmował przede wszystkim problemem niszczącego działania zmian klimatycznych i kwestią zagospodarowania odpadów. W sobotę po południu w pobliżu gawędził jednak swobodnie z wolontariuszką, czekając na przystanku na tramwaj. "Miasto jest bardzo ładne. Zimno? Spodziewałem się tego, bo byłem na poprzednim szczycie w Warszawie" – zapewnił z uśmiechem.



Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach w dniach 2-14 grudnia br. w kompleksie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej hali Spodek – wraz z okolicznym wydzielonym terenem tzw. Strefy Kultury, na którym zbudowano obiekty tymczasowe. Organizatorzy spodziewają się, że w szczycie może uczestniczyć ok. 30 tys. osób.



Mogą oni liczyć nie tylko na pomoc wolontariuszy, ale i skorzystać z atrakcji oferowanych przez miasto i działające w nim instytucje. Wydarzenia te są adresowane również do mieszkańców miasta i regionu. W piątek na katowickim rynku rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy m.in. z karuzelą i lodowiskiem. 6 grudnia ulice miasta wyruszy stamtąd Parada Mikołajów. W pierwszych dniach szczytu, 4-5 grudnia, wieczorami na budynkach na Rynku będzie wyświetlany specjalny mapping, a 12 i 13 grudnia w tym samym miejscu i o tej samej prezentowany będzie pokaz laserów. Od 7 do 9 grudnia na swój coroczny przedświąteczny jarmark zaprosi także najbardziej znane śląskie osiedle robotnicze: Nikiszowiec.



W sobotę Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udostępniła Strefę Otwartą w dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego przy Al. Korfantego, pomiędzy Rynkiem i Strefą Kultury. "Dla nas to niesamowita okazja na promocje wiedzy o metropolii. Możemy pokazać historie i to co się dzieje w tej chwili i dokąd zmierzamy. Chcielibyśmy pokazać nasz region jako miejsce przyjazne, gdzie można znaleźć pracę, inwestować, zwiedzać" – powiedział podczas sobotniego briefingu prasowego w Katowicach przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak.



W Strefie Otwartej Metropolii można obejrzeć 7-minutowy mapping, wyświetlany w jednej z sal. Opowiada on o historii, potencjale i realizowanych przez Metropolię zadaniach.



W strefie czeka też interaktywna wystawa pokazująca potencjał Metropolii, bar tlenowy, a przed budynkiem - rower stacjonarny i "pulsująca ławka" obrazująca bicie serca przez iluminację świetlną. Natężenie tego pulsu zależy od liczby osób, które na niej usiądą. Im będzie ich więcej, tym puls świetlny będzie bardziej wyraźny.



Miasto przygotowało projekt pod nazwą "COP24 friendly", mający zachęcać gości szczytu do korzystania z oferty restauracyjnej, zakupowej i rozrywkowej miast regionu. Goście – oficjalne delegacje - otrzymają też eCOPaki: prezenty w formie plastycznej, przestrzennej przygotowane przez kilkuosobowe zespoły uczniów z każdej z katowickich szkół publicznych.



Goście szczytu będą mogli korzystać też z oferty kulturalnej, np. 4 grudnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się koncert orkiestry kameralnej Aukso, NOSPR i wybitnego pianisty Leszka Możdżera z muzyką wybitnych katowiczan - Wojciecha Kilara oraz Henryka Mikołaja Góreckiego.



W hotelu Park Inn 4-5 grudnia odbyć ma się Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green. 5 i 6 grudnia w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędą się warsztaty klimatyczne pod nazwą Zielone Laboratorium Idei.



10 grudnia w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych zaplanowano spotkanie miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Katowic nt. ochrony klimatu. 12 grudnia w hotelu Marriott całodzienną konferencję o ochronie klimatu przygotuje Polska Izba Ekologii. 13 grudnia w Mieście Ogrodów odbędzie się przygotowany przez Uniwersytet Śląski Dzieci występ Save the World. Szczyt klimatyczny zakończy się 14 grudnia.



Akredytowani uczestnicy szczytu będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją publiczną po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pojawią się dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. Dwie linie autobusowe (COP1 i COP2) oraz dwie linie tramwajowe (COPT, COP24) będą bezpłatne dla wszystkich: uczestników i mieszkańców – również bez identyfikatorów. Do zakończenia Konferencji COP24 będzie funkcjonował system wypożyczalni rowerów miejskich w mieście.



Szczyt będzie wiązał się z utrudnieniami komunikacyjnymi, choć nie jest zakładane zamykanie głównych dróg w centrum miasta, jak al. Roździeńskiego, ul. Katowicka czy tunel pod Rondem. Już w poprzednich tygodniach zamknięto parkingi w Strefie Kultury - wybudowano na nich tymczasowe obiekty konferencyjne.



W nieco szerszej strefie będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się. Miasto i policja już kilkakrotnie zachęcały kierowców, by w tym rejonie nie jeździli na pamięć, a podróżując w pobliżu starali się wybierać komunikację publiczną.



Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ po raz trzeci. Poprzednio takie konferencje odbyły się w Poznaniu (2008 r.) oraz w Warszawie (2013 r.).