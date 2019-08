Katowice: spółka prowadząca prywatny szpital ogłosiła upadłość

Spółka prowadząca w Katowicach prywatny szpital Geo Medical złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem jest utrata płynności finansowej, brak możliwości regulowania zobowiązań i prowadzenia bieżącej działalności.

Ostatni pacjenci opuścili szpital dwa tygodnie temu.



W okresie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, zarząd spółki Geo Medical złożył do wojewody małopolskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie zgody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej w zakresie oddziału urologicznego oraz oddziału chirurgii plastycznej, gdzie szpital leczył w ramach kontraktu z NFZ. 29 lipca zarząd Geo Medical złożył też do NFZ zgłoszenie dotyczące "nagłego braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych", zaprzestając prowadzenia działalności medycznej w szpitalu. NFZ rozpoczął wówczas kontrolę w placówce. "Pierwsze wnioski wskazują, że pacjenci zostali właściwie zaopatrzeni" - przekazała w poniedziałek PAP rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ Małgorzata Doros.



"W naszym szpitalu od początku na pierwszym miejscu stawialiśmy bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Także w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się spółka Geo Medical, kierowaliśmy się przede wszystkim bezpieczeństwem chorych. Pomimo wstrzymania udzielania świadczeń zdrowotnych we współpracy z NFZ zapewniliśmy niezbędną opiekę wszystkim hospitalizowanym. W efekcie od 30 lipca na oddziałach szpitala nie przebywa żaden pacjent" – poinformowała w poniedziałek była prezes Geo Medical Sp. z o. o. Ewa Foltańska-Dubiel.



Przeprowadzono też inwentaryzację i zabezpieczono będące na wyposażeniu szpitala leki, materiały medyczne i sprzęt.



"Obok wnikliwej analizy sytuacji finansowej spółki i perspektyw jej naprawy, rozważyliśmy ewentualne możliwości dalszego funkcjonowania Geo Medical. Niestety, nie widzimy sposobu na przywrócenie płynności finansowej spółki, która ponadto nie posiada wystarczających środków na spłatę wszystkich zobowiązań. W tej sytuacji nie mieliśmy innego wyboru niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" – dodała Ewa Foltańska-Dubiel.



Jak poinformowała, budynek wraz z wyposażeniem jest obecnie przedmiotem dzierżawy. "Rozważamy różne warianty dla obiektu: zgłosił się do nas wybitny specjalista w branży medycznej, który będzie opracowywał dla nas restrukturyzację biznesu medycznego oraz biznesplan z nową koncepcją prowadzenia działalności medycznej. Alternatywnie rozważamy zmianę dzierżawcy lub akceptację jednej z ofert zakupu szpitala. Do tej pory wpłynęły oferty od czterech podmiotów zainteresowanych nabyciem budynku i sprzętu" – powiedziała Ewa Foltańska-Dubiel.



Nowoczesny szpital rozpoczął działalność we wrześniu 2017 r. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarł dopiero z początkiem kwietnia 2018 r. Placówka, która nie znalazła się w tzw. sieci szpitali, ubiegała się o kontrakt w konkursie. Jak oceniali w przesyłanych mediom komunikatach przedstawiciele spółki, to właśnie ustawa o sieci szpitali z 2017 r. miała negatywny wpływ na sytuację finansową placówki.



W ciągu blisko dwóch lat z usług poradni szpitala skorzystało ponad 9100 pacjentów, a personel placówki wykonał ponad 2000 operacji i zabiegów oraz 1683 badań diagnostycznych.