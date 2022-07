Kazaks: nie można wykluczyć kolejnych mocnych podwyżek stóp

W miniony czwartek (21.07) władze monetarne strefy euro po raz pierwszy od 11 lat podniosły stopy procentowe. Referencyjna stawka poszła w górę o 50 punktów bazowych, podczas gdy większość rynku oczekiwała o połowę niższej wartości.

Uważany za jednego z najbardziej jastrzębich przedstawicieli EBC Kazaks stwierdził, że „inicjująca podwyżka była faktycznie mocna, ale nie oznacz to wcale, że kolejne nie powinny być w równie wysokiej skali”.

Powiedziałbym, że wrześniowa podwyżka musi być równie znacząca – powiedział Kazaks, który kieruje również pracami Banku Łotwy.

Pikanterii dodaje fakt, że inflacja na Łotwie, należy do najwyższych w strefie euro sięgając 20 proc. Tymczasem cel inflacyjny EBC opiewa na zaledwie 2 proc. i od pewnego czasu instytucja przyznaje, że powrót do takiego poziomu zabierze znacznie więcej czasu niż zakładano.

Choć Kazaks odżegnał się od przedstawienia swojej prognozy odnośnie decyzji mogących zapaść na październikowym posiedzeniu, stwierdził jednak, że „nie będzie miał większych zastrzeżeń do ostatnich oczekiwań rynkowych, zakładających zacieśnienie polityki do 150 pb do czerwca przyszłego roku”.