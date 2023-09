Kazimir z Rady Prezesów EBC za podwyżką stóp, a potem pauzą

Peter Kazimir z Rady Prezesów EBC opowiada się za podwyżką stóp procentowych w przyszłym tygodniu, a następnie przerwaniem cyklu zacieśniania polityki monetarnej, informuje Reuters.

Szef banku centralnego Słowacji uważa, że uporczywość inflacji i zbyt wysoki poziom oczekiwań inflacyjnych przemawiają za jeszcze jedną podwyżką stóp. Kazimir powiedział, że z dwóch opcji: przerwać podwyżki i ewentualnie zacieśniać później oraz podwyższyć teraz i przerwać cykl, opowiada się za drugą. W jego ocenie, podwyżka stóp we wrześniu byłaby bardziej efektywna i wysłałaby jasny sygnał do rynku. Dałaby również włodarzom polityki monetarnej z EBC więcej czasu na ocenę, czy inflacja trwale zmierza do celu.

Klaas Knot z Rady Prezesów EBC powiedział w środę, że rynek “być może” niedoszacowuje prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu 14 września. Rynek pieniężny ocenia, że szansa podwyżki o 25 pkt. bazowych wynosi 33 proc.