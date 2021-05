KE chce chronić spółki przed przejęciem przez zagraniczne firmy dotowane przez rząd

Komisja Europejska zaproponowała w środę przepisy, które mają chronić unijne firmy przed przejmowaniem przez zagraniczne przedsiębiorstwa otrzymujące dotacje rządowe. Chronione mają być też zamówienia publiczne przed udziałem w nich nieunijnych spółek, np. chińskich, dotowanych przez państwo.

KE obawia się, że kryzys wywołany pandemią może spowodować wykup unijnych firm przez nieunijne przedsiębiorstwa dotowane z publicznych pieniędzy. To dlatego, że unijne przepisy dotyczące konkurencji, zamówień publicznych i instrumentów ochrony handlu, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu uczciwych warunków dla przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku, nie mają zastosowania do zagranicznych dotacji. Te dotacje dają nieuczciwą przewagę przy nabywaniu przedsiębiorstw unijnych, uczestnictwie w zamówieniach publicznych w UE lub prowadzeniu innej działalności handlowej we Wspólnocie.