KE kieruje sprawę przeciwko Polsce do TSUE ws. zwolnień z akcyzy dla producentów lekarstw

KE podjęła w piątek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.

"Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się w przypadku, gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy" - podała Komisja Europejska.