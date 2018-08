KE ogłasza konkurs na projekty dotyczące solidarności

Komisja Europejska ogłosiła w piątek konkurs na projekty dotyczące solidarności. Z budżetu unijnego przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną wybrane projekty, w których uczestniczyć może młodzież z Europy i spoza niej.

To pierwsze z serii zaproszeń do składania wniosków, które - jak podkreśla KE - umożliwią udział w akcjach co najmniej 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.



Projekty obejmą wolontariat, praktykę zawodową lub pracę w dziedzinach związanych z solidarnością.



Organizacje będą mogły oferować krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do dwóch miesięcy) dla zespołów wolontariuszy. Najpierw jednak będą musiały uzyskać znak jakości, o który mogą wystąpić w dowolnym czasie, składając wniosek do krajowej agencji programu Erasmus+, a w niektórych przypadkach do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.



O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko publiczne i prywatne podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE. Także młode osoby zarejestrowane w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogły stworzyć grupę złożoną z co najmniej pięciu uczestników i realizować własne projekty solidarnościowe.



W niektórych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności w dziedzinie wolontariatu uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE – z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Macedonii i innych państw partnerskich.



Projekty zostaną wybrane po tym, gdy Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE formalnie przyjmą wniosek Komisji. Porozumienie polityczne w tej sprawie osiągnięto już w czerwcu 2018 r.



Termin składania wniosków upływa 16 października 2018 r., z wyjątkiem projektów grup wolontariuszy, którzy mają czas na złożenie wniosku do 18 lutego 2019 r.



Unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział w piątek, że solidarność jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. "Młodzi ludzie z całej UE wielokrotnie okazywali chęć pomocy potrzebującym. Zapewniając specjalne ramy prawne i konieczne finansowanie na lata 2018–2020, chcemy dać im więcej możliwości angażowania się w działania, w tym szansę stworzenia własnej grupy wolontariuszy i pomysłów na projekty solidarnościowe" - wskazał.



Europejski Korpus Solidarności działa od grudnia 2016 r. Od tego czasu zarejestrowało się w nim 72 tys. młodych ludzi, z których około 7 tys. aktywnie uczestniczy w działaniach solidarnościowych.



W maju 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie ponad 340 mln euro na ten cel, tak aby do końca 2020 r. mogło w nim wziąć udział 100 tys. młodych ludzi.



KE chce, żeby w przyszłym budżecie unijnym na lata 2021-2027 na Europejski Korpus Solidarności przeznaczonych zostało 1,26 mld euro.