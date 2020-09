KE opublikowała plan wzmocnienia unii rynków kapitałowych w UE

Komisja Europejska opublikowała plan wzmocnienia tzw. unii rynków kapitałowych w UE. Zakłada m.in. wspieranie ubezpieczycieli i banków w zwiększaniu inwestycji, ujednolicenie przepisów dotyczących niewypłacalności i stworzenie punktu dostępu do danych przedsiębiorstw.

Przedstawiony plan obejmuje trzy główne elementy. Pierwszy to zwiększenie dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, by zagwarantować, że odbudowana gospodarka UE będzie "ekologiczna, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy".

Drugi to zapewnienie, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania, a trzeci połączenie krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

W ramach zapowiedzianych środków KE zamierza m.in. stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw dla inwestorów, wspierać ubezpieczycieli i banki w zwiększaniu inwestycji w unijne przedsiębiorstwa, wzmocnić ochronę inwestycji w celu zwiększania skali inwestycji transgranicznych w UE, ujednolicić lub zharmonizować przepisy dotyczące niewypłacalności, dążyć do poprawy sytuacji w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych i spójnego stosowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych w UE.

"Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe, i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych. By gospodarka UE stała się bardziej zrównoważona, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy, musimy wygenerować ogromne inwestycje. Przedstawiony dzisiaj plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE do spraw gospodarki.

Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały, zdaniem KE, rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe mają ułatwić odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Unia rynków kapitałowych ma przynieść korzyść wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i pracują. Wszyscy konsumenci powinni mieć większy wybór w kwestii lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, powinny mieć dostęp do finansowania w całej UE, a inwestorzy powinni mieć możliwość inwestowania w projekty z całej UE.