KE: producent rosyjskiej szczepionki może mieć problem z unijnym kontraktem

Komisja Europejska dała do zrozumienia, że producent rosyjskiej szczepionki na Covid-19 Sputnik V może mieć problem z zawarciem ewentualnego kontraktu na dostawy do UE. Jednym z kryteriów w dotychczasowych umowach było posiadanie fabryk na terytorium Wspólnoty.

"Każdy kontrakt, który Komisja podpisuje z firmami zawiera listę fabryk, które są zaangażowane do produkcji szczepionki. Wszystkie te fabryki biorą udział w produkcji szczepionki. Są one na terenie Unii. (...). Jednym z kryteriów (kontraktu) jest to, że firma musi mieć moce produkcyjne na terytorium UE" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli Stefan De Keersmaecker, rzecznik KE ds. zdrowia.