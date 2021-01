KE przedłuża możliwość wsparcia gospodarek przez państwa członkowskie

Komisja Europejska przedłużyła do 31 grudnia 2021 r. obowiązywanie rozwiązań prawnych, które umożliwiają państwom członkowskim udzielanie wsparcia swoim gospodarkom w związku z pandemią Covid-19.

"Komisja postanowiła również rozszerzyć zakres tymczasowych ram (prawnych - PAP) poprzez podwyższenie określonych w nich pułapów oraz dopuszczenie przekształcenia niektórych instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie do końca przyszłego roku" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KE.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, uzasadniając decyzję powiedziała, że wbrew oczekiwaniom pandemia koronawirusa nie ustępuje i w związku z tym należy nadal dbać o to, by państwa członkowskie mogły zapewnić przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie.

"W ten sposób umożliwiamy państwom członkowskim wspieranie ich gospodarek z wykorzystaniem pełnej elastyczności, jaką przewidują zasady pomocy państwa, a jednocześnie ograniczamy zakłócenia konkurencji" - zadeklarowała.

Tymczasowe zasady pomocy publicznej przyjęte w marcu ub.r. miały obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Nie dotyczyło to środków służących dokapitalizowaniu, które mogły być przyznawane do 30 września 2021 r.