KE przedstawia swój wkład w dyskusje nad programem UE na lata 2019-24

Na tydzień przed spotkaniem szefów państw i rządów unijnej "27" w rumuńskim Sybinie KE przedstawiła we wtorek swój wkład do strategicznego programu UE na lata 2019-2024. Wśród koncepcji jest europejska unia obronna czy rozwijanie filaru praw socjalnych.

Prezentując te założenia, urzędnicy w Brukseli narazili się na krytykę, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których obywatele UE wskażą na swoje preferencje polityczne i programy, chcą rozstrzygać o kierunku rozwoju Europy.

"To nie jest program prac na następne pięć lat. To podsumowanie tego, co zrobiliśmy, i wkład Komisji Europejskiej do dyskusji liderów, żeby pomóc im stworzyć ich własny plan działań" - przekonywał na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 23-26 maja, odnowiony zostanie nie tylko skład tej izby, ale też całe kierownictwo instytucji europejskich, z powołaniem nowego składu KE na czele. Nie przeszkadza to jednak obecnej Komisji w przedstawianiu "następnego strategicznego programu UE".

Zdaniem Komisji działania UE w ciągu najbliższych lat powinny się koncentrować na pięciu wymiarach: zapewniania ochrony, konkurencyjności, sprawiedliwości, a także dążenia do zrównoważonego rozwoju i zwiększania wiodącej roli UE na świecie.

W dokumencie przygotowanym dla przywódców jest mowa m.in. o tym, by stworzyć skuteczną i rzeczywistą europejską unię bezpieczeństwa i dążyć do stworzenia prawdziwej Europejskiej Unii Obrony, by współpraca w dziedzinie obronności w UE stała się normą, a nie wyjątkiem.

"Musimy również aktywniej zarządzać migracją. Wymaga to kompleksowych działań na każdym szczeblu i prawdziwie unijnego podejścia opartego na podziale odpowiedzialności i na solidarności między państwami członkowskimi" - wskazała KE.

Komisarze kolejny raz zwracają uwagę na konieczność modernizacji i pełnego wdrożenia jednolitego rynku UE we wszystkich jego aspektach (to był cel również w 2014 r., gdy obecna KE dopiero rozpoczynała prace). Bruksela chce, by badania naukowe i innowacje były odpowiedzią na przemiany ekologiczne, społeczne i gospodarcze oraz związane z nimi wyzwania społeczne.

Jako cel wskazane są inwestycje w "kluczowe europejskie zdolności cyfrowe", a także dążenie do rozwoju budowanej w Europie sztucznej inteligencji "ukierunkowanej na człowieka".

W części zatytułowanej "Sprawiedliwa Europa" wskazuje się na realizację europejskiego filaru praw socjalnych. To rozwiązania, które postrzegane są przez Polskę jako uderzające w nasz, oparty na niskich kosztach pracy model rozwoju.

Komisja podkreśla też, że UE musi stanowczo stać na straży wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska – takich jak praworządność.

"Potrzebujemy sprawiedliwej i nowoczesnej polityki podatkowej, a także przystępnej cenowo i dostępnej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz dostępu do energooszczędnych mieszkań dobrej jakości i po przystępnych cenach dla wszystkich w Europie" - zaznaczyła Komisja.

W rozdziale dotyczącym unowocześniania gospodarki wskazano na konieczność podejmowania intensywniejszych wysiłków w walce ze zmianą klimatu i w celu odwrócenia procesu degradacji środowiska. "Musimy przestawić się na bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym przez promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego, biogospodarki i zrównoważonych innowacji. Musimy także zoptymalizować potencjał unii energetycznej, mierząc się z pozostałymi istotnymi wyzwaniami, takimi jak bezpieczeństwo energetyczne, koszty energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz wpływ na zmianę klimatu" - czytamy.

Nie zabrakło też pomysłów dotyczących polityki zagranicznej. Zdaniem Komisji UE powinna m.in. nadać priorytet rozwijaniu bliskich stosunków z najbliższymi sąsiadami, opartych na wyraźnej równowadze praw i obowiązków. "Wzmocnienie roli euro w skali świata zwiększyłoby również suwerenność gospodarczą i walutową Europy" - napisano.

Szczyt szefów państw i rządów krajów unijnych odbędzie się 9 maja w Sybinie.