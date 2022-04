KE przeznacza kolejne 50 mln EUR dla osób, które dotknęła wojna na Ukrainie

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie zamieszczonym w niedzielę na jej stronach, że przeznacza kolejne 50 mln euro dla osób, które dotknęła inwazja Rosji na Ukrainę, w tym 45 mln euro na projekty humanitarne na samej Ukrainie i 5 mln euro dla uchodźców Mołdawii.

Do tej pory UE na pomoc dla Ukrainy przekazała 143 mln euro, docelowo ma zamiar zebrać fundusze rzędu 1 mld euro. Nowe fundusze, o których Komisja poinformowała w niedzielę, będą przed wszystkim przeznaczone na pilną pomoc medyczną, dostęp do wody pitnej, środki higieniczne, schronienia etc.