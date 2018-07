KE rozpoczęła dochodzenie w związku z przejęciem Alstomu przez Siemensa

Komisja Europejska rozpoczęła w piątek szczegółowe dochodzenie ws. transakcji przejęcia spółki Alstom przez Siemensa. KE obawia się, że transakcja ta może ograniczyć rynkową konkurencję i być szkodliwa dla pasażerów kolei.

"Pociągi i sprzęt sygnalizacyjny są niezbędne w europejskim transporcie. Komisja przeprowadzi dochodzenie, by ustalić, czy planowane przejęcie Alstomu przez Siemensa pozbawiłoby europejskich operatorów kolejowych możliwości wyboru dostawców oraz innowacyjnych produktów i doprowadziło do wzrostu cen, co mogłyby ostatecznie zaszkodzić milionom Europejczyków, którzy codziennie korzystają z transportu kolejowego w drodze do pracy lub aby wypoczywać" - powiedziała w piątek Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.



Pod koniec września 2017 r. doszło do zawarcia porozumienia o połączeniu francuskiej firmy z branży transportu kolejowego Alstom z działem produkcji taboru kolejowego niemieckiego koncernu Siemens. To jednocześnie połączenie produkcji francuskiej dumy, pociągów TGV, z produkcją niemieckiej szybkiej kolei ICE. Siemens ma przejąć 50 proc. akcji nowej spółki. Fuzja ma się formalnie zakończyć w 2018 roku.



Unijne prawo zabrania rynkowych przejęć i połączeń, jeśli ograniczają one konkurencję, np. tworzą monopol, co powoduje wzrost cen, na czym tracą konsumenci.