Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji do prawodawstwa krajowego wszystkich wymogów przewidzianych w dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa NEC).

Dyrektywa, o której mowa, nakłada na państwa członkowskie zobowiązania w zakresie redukcji emisji tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, dwutlenków siarki, amoniaku oraz pyłu drobnego.

W ocenie Komisji Polska nie dokonała m.in. transpozycji do prawa krajowego "wymogu, aby włączyć do krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza obowiązkowe środki redukcji emisji", "wymogu dotyczącego przeprowadzenia transgranicznych konsultacji w sprawie krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza" i nie określiła "sankcji za naruszenia przepisów dyrektywy".

W związku z tym KE zdecydowała skierować do RP wezwanie do usunięcia uchybienia. Jest to pierwszy etap procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.