KE zaakceptowała 6 z 19 projektów zgłoszonych do inicjatywy Coal Regions in Transition

Komisja Europejska zaakceptowała dotąd 6 z 19 polskich projektów zgłoszonych do realizacji w ramach unijnej inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w transformacji (Coal Regions in Transition). Trwają rozmowy nt. pozostałych przedsięwzięć – podał resortu energii.

Postępy prac związanych z platformą wsparcia regionów górniczych w kontekście realizacji rządowego Programu dla Śląska były w piątek tematem obrad sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej.



Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski poinformował, że zgłoszone projekty są omawiane z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas kolejnych spotkań – ostatnie odbyło się w listopadzie ub. roku, następne zaplanowano na początek kwietnia br.



Dotychczas, po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja zaakceptowała projekty dotyczące rozbudowy systemu zarządzania terenami pogórniczymi w woj. śląskim, stworzenia ogólnodostępnej platformy informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP), walki ze smogiem w wielorodzinnych budynkach komunalnych, uruchomienia platformy informacyjno-edukacyjnej InfoSMOG-MED, budowy regionalnej platformy aktywizacji gospodarczej, modernizacji Parku Śląskiego w Chorzowie oraz wartego ponad 100 mln zł przedsięwzięcia antysmogowego „Silesia pod błękitnym niebem”.



„Pozostałe projekty wymagają jeszcze doprecyzowania i uzupełnienia dokumentacji zgodnie z rekomendacjami, które wynikają ze spotkań, jakie dotychczas przeprowadzono z Komisją Europejską, i będą omawiane na kolejnych spotkaniach” – zapowiedział wiceminister Dąbrowski.



Jak poinformował, oprócz przedsięwzięć z woj. śląskiego, swoje projekty przygotowują obecnie także inne regiony, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach tej inicjatywy: Dolny Śląsk i Wielkopolska. Również ich przedsięwzięcia zostaną przedstawione Komisji Europejskiej, gdy będą gotowe.



Projekty zgłaszane w ramach Coal Regions in Transition dotyczą trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń tak, aby możliwe było posadowienie tam innych gałęzi przemysłu - przyszłościowych z punktu widzenia regionów i miejsc pracy. Projekty mogą realizować zarówno samorządy, uczelnie czy instytucje badawcze, jak i podmioty gospodarcze.



Obecnie trwają prace dotyczące szczegółowych źródeł finansowania projektów, które będą realizowane w ramach unijnej inicjatywy. Prawdopodobnie będzie to połączenie środków unijnych i krajowych; polscy europarlamentarzyści zabiegają, by jak największa część środków pochodziła z funduszy europejskich.



„W trakcie prac Parlamentu Europejskiego nad przyszłymi ramami finansowymi (…) , przy okazji sprawozdania okresowego w sprawie wieloletnich ram finansowych przewidziane zostało utworzenie specjalnego funduszu dla regionów górniczych w kwocie 4,8 mld euro” – przypomniał wiceminister energii. Wskazał, że była to inicjatywa b. premiera i b. przewodniczącego PE Jerzego Buzka.



„Ponadto, PE domaga się przekazania 25 proc. budżetu programu wspierania reform strukturalnych do funduszy strukturalnych na potrzeby dodatkowego wsparcia w regionach zależnych od węgla, dotkniętych transformacją ze względu na konieczne przejście strukturalne do gospodarki niskoemisyjnej” – dodał Dąbrowski.



Podczas prac w europarlamencie podkreślano, że takie regiony powinny mieć dostęp do dodatkowego wsparcia, ponieważ jest to niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w zakresie poziomu emisji dwutlenku węgla.



Uczestniczący w piątkowym posiedzeniu podkomisji przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zapowiedział, że niebawem do 19 projektów, zgłoszonych już przez Polskę do inicjatywy Coal Regions in Transition, dołączy kolejny, dotyczący inwestycji w innowacje społeczne, a współfinansowany z programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”.