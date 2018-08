KE zaakceptowała plan rządu Słowenii ws. sprzedaży udziałów banku NLB Group

KE zaakceptowała w piątek plan rządu Słowenii dotyczący sprzedaży udziałów banku NLB Group. Uznała, że pomoc publiczna udzielona bankowi jest zgodna z regulacjami UE dotyczącymi pomocy państwa, bo rząd przedstawił "ambitny" harmonogram sprzedaży jego udziałów.

"Sprzedaż NLB była ważnym etapem planu restrukturyzacji NLB, który pozwolił nam zatwierdzić w 2013 r. ponad 2 miliardy euro pomocy państwa dla banku. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję nowe zobowiązanie Słowenii co do sprzedaży udziałów" - powiedziała w piątek komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.



Jak dodała, sprzedaż udziałów zapewni, że bank będzie "rentownym długoterminowym graczem na słoweńskim rynku bankowym".



Komisja Europejska rozpoczęła w styczniu śledztwo w sprawie największej słoweńskiej grupy bankowej Nova Ljubljanska Banka. Chodziło o sprzedaż udziałów banku, do czego Słowenia się zobowiązała, a czego nie zrobiła w terminie, oraz o pomoc publiczną w wysokości 2,32 mld euro.



Spółka została kilka razy dokapitalizowana z kasy państwa. Pierwszy raz kwotą 250 mln euro w marcu 2011 r., drugi raz trafiły do niej ze skarbu państwa 383 mln euro w lipcu 2012 r. Ponadto NLB skorzystało z przeniesienia aktywów o obniżonej wartości do innego banku będącego własnością państwa, którą to pomoc wyceniono na 130 mln euro. W grudniu 2013 r. Komisja zatwierdziła na podstawie przepisów UE pomoc państwa dla NLB w wysokości 2,32 mld euro.



Komisja podjęła decyzję na podstawie planu restrukturyzacji banku i związanych z nim zobowiązań. W ramach tego planu Słowenia zobowiązała się sprzedać 75 proc. udziałów w NLB do końca 2017 r. Chodziło o to, aby zapewnić, że państwo nie będzie już wpływać na bieżącą działalność banku. W maju 2017 r. Komisja zaakceptowała nowy wniosek Słowenii o zgodę na stopniową sprzedaż, w ramach której Słowenia zobowiązała się sprzedać co najmniej 50 proc. swoich akcji do końca 2017 r., a pozostałą część do końca 2018 r.



Jednak w czerwcu 2017 r. Słowenia wstrzymała sprzedaż i zaproponowała inny sposób wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia z KE w sprawie pomocy publicznej. Ta nowa propozycja przewidywała znaczne wydłużenie terminu sprzedaży i mianowanie niezależnego powiernika, który miał reprezentować i wykonywać prawa akcjonariuszy państwa do czasu zakończenia sprzedaży.



Komisja miała jednak wątpliwości, czy ta propozycja w wystarczającym stopniu rekompensuje wcześniejsze zobowiązania związane ze sprzedażą udziałów w banku. Dlatego wszczęła dochodzenie w tej sprawie.



W lipcu tego roku Słowenia zaproponowała nowy pakiet zobowiązań, który zawiera nowy termin zakończenia sprzedaży i przewiduje zbycie 75 proc. minus jedna akcja NLB. Zgodnie z nim 50 proc. plus jedna akcja zostanie sprzedanych do końca 2018 r., a słoweński rząd obniży swój udział w NLB do 25 proc. plus jeden udział do końca 2019 r.



KE przystała na ten plan. Poinformowała jednak, że jeżeli Słowenia nie dotrzyma przewidzianych terminów, zostanie wyznaczony powiernik w celu przejęcia procesu sprzedaży.



Ministerstwo Finansów Słowenii wyraziło zadowolenie z decyzji. Minister finansów tego kraju Mateja Vraniczar Erman poinformowała w komunikacie, że zapewnia ona realizację dwóch podstawowych celów: utrzymanie NLB jako międzynarodowej instytucji finansowej o znaczeniu regionalnym i przeprowadzenie procesu sprzedaży w taki sposób, aby cena zależała wyłącznie od warunków rynkowych, co będzie zabezpieczeniem dla pieniędzy podatników.