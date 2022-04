KGHM największą kopalnią srebra na świecie według World Silver Survey 2022

„Ranking potwierdza, że przyszłość jest nie tylko z miedzi, ale i ze srebra. A to daje KGHM świetne perspektywy na długie lata. Nasze metale są niezbędne dla zielonej transformacji a transformacja jest niezbędna dla świata” – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., cytowany w przesłanej PAP informacji.

W komunikacie podkreślono, że KGHM od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. 16 proc. przychodów miedziowego giganta pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra. W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa KGHM wyprodukowała 1 366 ton tego metalu szlachetnego.

Jak podano, KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał on specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.

„Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg” – wyjaśniła spółka.

Jak podkreślono, raport „World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.