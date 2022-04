KHNP złożyło ofertę budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce

Jak poinformowało Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), oferta została przedstawiona podczas spotkania przedstawicieli firmy z wiceministrem klimatu Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim. W spotkaniu wziął udział również pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piot Naimski - zaznaczył koreański koncern.

Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), fot. Bloomberg

Oferta zakłada budowę sześciu APR1400 reaktorów o łącznej mocy 8,4 GW, z których pierwszy mógłby zacząć działać w 2033 r., zgodnie z harmonogramem przyjętym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Jak zaznaczyło KHNP, APR1400 jest eksploatowany w Korei Płd. i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, spełnia najwyższe międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami projektowymi od takich instytucji jak European Utility Requirements Organization (EUR) i US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Model charakteryzuje się znacząco podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, posiada pasywny system bezpieczeństwa i inne rozwiązania, np. zapobiegające skutkom uderzenia samolotu pasażerskiego, dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie, oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa - wskazał koreański koncern.

Ponadto w złożonej ofercie znalazły się takie szczegóły jak harmonogram budowy oraz plan zarządzania projektem. W swojej ofercie południowokoreańska firma odnosi się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu - podkreśliło KHNP.

Z kolei oferta finansowa, wspierana przez rząd Korei Płd., obejmuje kompleksowy plan finansowania oraz możliwości wsparcia inwestycji przez KHNP i instytucje koreańskiego rządu, jak agencje kredytów eksportowych (ECA), zagraniczne agencje rozwoju itp. w celu realizacji finansowych wymogów projektu.

Oferta KHNP spełnia założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) przyjętego przez polski rząd w październiku 2020 r. i zawiera kluczowe założenia dla długofalowej współpracy z Republiką Korei na rzecz transformacji energetycznej Polski - podkreślono.

"Przygotowując ofertę dla polskiego rządu, kierowaliśmy się przede wszystkimi tym, aby zapewnić najnowocześniejszą technologię nuklearną w trosce o bezpieczeństwo i niezależność polskiego sektora energetycznego. Reaktory APR1400 to wysoce rozwinięta konstrukcja, która pod każdym względem odpowiada potrzebom Polski" - powiedział prezes i dyrektor generalny KHNP Chung Jae-Hoon, cytowany w komunikacie firmy.

Jak zaznaczył, projekty KHNP "wyróżnia realizacja zgodna z założonym harmonogramem oraz budżetem, co szczególnie cenią sobie inwestorzy, a przykładem jest tu m.in. elektrownia jądrowa w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich".

"Mamy nadzieję, że dzięki naszej konkurencyjnej ofercie staniemy się również częścią historycznego momentu transformacji energetycznej w Polsce. Jestem przekonany, że nasza oferta jest atrakcyjna pod każdym względem, a proponowana przez nas cena jest szczególnie konkurencyjna. Jeśli KHNP zostanie wybrane jako dostawca technologii, będziemy mogli podzielić się nie tylko naszą technologią rozwijaną przez ostatnie 50 lat, ale także doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych - tak, aby wesprzeć dążenia Polski w rozwoju energetyki na światowym poziomie” – podkreślił Chung Jae-Hoon.

KHNP należy do państwowego koncernu Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Jest operatorem wszystkich 24 działających w Korei Płd. bloków jądrowych.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W czerwcu 2022 r. Westinghouse wraz z firmą Bechtel planuje przekazać rządom Polski i USA raport FEED (Front-End Engineering and Design). To techniczna część amerykańskiej oferty dla polskiego rządu i jeden z elementów realizacji umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a USA w zakresie współpracy na rzecz rozwoju programu energetyki jądrowej.

W październiku 2021 r. wstępną, niewiążącą ofertę złożył francuski EDF. Oferta obejmuje budowę i eksploatację czterech lub sześciu reaktorów EPR w 2-3 lokalizacjach.