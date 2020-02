Małgorzata Kidawa-Błońska zainaugurowała w Warszawie działalność Sztabu Obywatelskiego-Centrum Wolontariatu. To miejsce, gdzie sympatycy kandydatki PO na prezydenta mogą spotkać się i zaangażować w pracę jej sztabu wyborczego. "To będzie serce tej kampanii" - mówiła Kidawa-Błońska.

Sztab ma siedzibę przy ul. Kruczej 47 w Warszawie. W sobotę uruchomiona została też strona internetowa kidawa2020.pl oraz specjalny nr telefonu (22 256 50 50) dla wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w kampanii Kidawy-Błońskiej lub dowiedzieć się jakie plany wyborcze ma kandydatka PO.

"Chciałabym prosić wszystkich, którym Polska leży na sercu, żeby zaangażowali się w kampanię. Naprawdę, czekamy na was wszędzie. Tutaj jest to serce kampanii, ale czekamy w całej Polsce. Spotykajcie się z nami, dawajcie znać, że chcecie z nami pracować. Razem możemy naprawdę zmienić wszystko, ale sukces, jeżeli się z kimś dzielimy, smakuje dużo bardziej" - podkreślała kandydatka Platformy, inaugurując działalność "Sztabu Obywatelskiego".

Podziękowała jednocześnie wszystkim wolontariuszom, którzy już zdążyli włączyć się w jej kampanię. "Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zbierają podpisy, którzy tworzą sztaby w całej Polsce i za granicą, bo mamy sztaby na prawie całym świecie, w małych i dużych miejscowościach" - powiedziała Kidawa-Błońska. "To wy tworzycie tę kampanię, to wy powodujecie, że rzeczy niemożliwe staną się możliwe, bo tak, jak ja, wierzycie, że Polska może być inna, że można żyć we wspaniałym kraju - w kraju, gdzie ludzie się szanują, żyć w Polsce, która jest otwarta, nowoczesna, ekologiczna, przyjazna wszystkim obywatelom" - dodała obecna wicemarszałek Sejmu.

Szef kampanii Kidawy-Błońskiej Bartosz Arłukowicz podkreślał, że to "największy sztab obywatelski największej kampanii wyborczej". "To będzie największa społeczna kampania wyborcza" - zaznaczył polityk.

On również zachęcał sympatyków Kidawy-Błońskiej, aby pomogli w pracy sztabu. "Możecie do nas dzwonić, możecie nam przedstawić swoje uwagi, propozycje, możecie nas zaprosić, ale przede wszystkim możecie tu przyjść. Tu nie ma żadnych barierek, nie ma wejściówek. Możecie zabrać sąsiada, wujka, ciocię, babcię, dzieci. Wpadajcie do nas na kawę" - zachęcał Arłukowicz.

Według rzecznika sztabu Adama Szłapki, wesprzeć kandydatkę PO można na wiele sposobów. "Każdy może udostępnić swój płot czy balkon na baner, może rozdawać ulotki, może udostępniać posty na Facebooku, może wysyłać SMS-y do znajomych. "Sztab Obywatelski" powstał po to, by każdy mógł tu przyjść i zaangażować się w taki sposób, jaki jest dla niego najważniejszy, najlepszy i najbardziej skuteczny" - powiedział Szłapka.

Podkreślał też wagę majowych wyborów prezydenckich. "Wszystkie ręce na pokład, każda pomoc jest potrzebna. Zapraszamy wszystkich, zaangażujmy się w tę kampanię, w maju wygramy" - przekonywał Szłapka.

Po inauguracji "Sztabu Obywatelskiego" Kidawa-Błońska rozmawiała z dziennikarzami. Poinformowała m.in., że najbliższe dni upłyną jej na spotkaniach z wyborcami i przygotowaniach do konwencji wyborczej, która odbędzie się 29 lutego w Warszawie. "To będzie bardzo ważna dla mnie konwencja, bo tam przedstawię mój program i moją wizję Polski" - zapowiedziała kandydatka Platformy.

Oceniła przy tym, że zbiórka podpisów pod jej kandydaturą "idzie wspaniale". "Widać, że w miejscach, gdzie są wolontariusze, a nie ma kamer, ustawiają się kolejki ludzi. Ludzie naprawdę są zaangażowani, przychodzą do biur. Mam nadzieję, że także tutaj będą przychodzili do naszego Centrum, żeby dawać swoje podpisy. Tak łatwo podpisów nam się jeszcze nie zbierało" - zapewniła Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu ma w ten weekend spotkać się z szefem Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tuskiem. Z informacji PAP wynika, że tematem rozmowy ma być zaangażowanie b. premiera w kampanię swej partyjnej koleżanki. Kidawa-Błońska nie chciała zdradzić żadnych szczegółów na temat planowanego spotkania z Tuskiem. "O tym wszystkim dowiedzą się państwo w swoim czasie" - powiedziała.

Na stronie kidawa2020.pl można znaleźć m.in. informacje o kandydatce, relacje z jej aktywności kampanijnych, a także zgłosić chęć pomocy w sztabie wyborczym.