Jedna z dziesięciu zasad, w które wierzył Bob Farrell, weteran świata inwestycji i były szef zespołu analiz banku inwestycyjnego Merrill Lynch brzmi: „Kiedy wszyscy eksperci i analitycy się zgadzają, coś innego się zdarzy”. Jest to bardzo ciekawa zasada, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się mało intuicyjna. Należy jednak pamiętać, że świat inwestycji to nie tylko: dane makroekonomiczne, sprawozdania finansowe ale także emocje i oczekiwania uczestników rynku.

Krzysztof Cesarz zarządzający funduszami w Skarbiec TFI

Inwestorzy z dłuższym doświadczeniem, zdają sobie sprawę, że na pomysłach inwestycyjnych, co do których wszyscy się zgadzają, trudno jest dobrze zarobić, za to łatwo dużo stracić. W tym kontekście warto się zastanowić, w co dzisiaj wierzy tzw. „rynek”.

Na koniec sesji 19 maja amerykański indeks S&P500 tracił około 18,6 proc. od swojego szczytu, który miał miejsce 29 grudnia 2021 r. Duża część obserwatorów uznała to za jednoznaczny sygnał potwierdzający, że mamy do czynienia z bessą na rynku akcji. Tezę tę wspierały argumenty o: wycofywaniu się banków centralnych z programów QE, wysokich wskaźnikach inflacji czy negatywnych skutkach COVID-19 i wojny w Ukrainie.

Od 1998 r. indeks ten doświadczył sześciu korekt o podobnym lub większym zasięgu. Trzy z nich były kontynuowane, z czego w dwóch przypadkach indeks stracił łącznie około 35 proc., natomiast podczas tzw. kryzysu finansowego z 2008 r. strata ta wyniosła około 57 proc. W pozostałych trzech przypadkach indeks w ciągu kolejnych 12 miesięcy wzrósł od dołka o ponad 30 proc.

Obecne spadki zakończyły się 19 maja. Od tego dnia do końca miesiąca indeks wzrósł o około 6 proc. Zarówno pod względem zasięgu jak i czasu trwania przypomina to korekty, które zakończyły się 30 proc. wzrostami. Zwolennicy rynku niedźwiedzia powiedzą, że to chwilowe odbicie i wkrótce nastąpi kontynuacja spadków. Czy na pewno?

Pamiętając, że giełda dyskontuje przyszłość, nie powinniśmy dać się ponieść bieżącym nastrojom, a przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych rozważyć różne scenariusze. Za 6 miesięcy może się okazać, że szczyt odczytów inflacji jest za nami, w Ukrainie walki ustały, a chińska gospodarka zapomniała już o problemach spowodowanych COVID-19. Może przypomnieć się wtedy stara prawda, że najciemniej jest przed świtem.

